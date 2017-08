Mensenrechtenactivisten klagen al lang dat gewelddadige bendes de facto controle hebben over veel van de chaotische gevangenissen van het land. Ze hebben toegang tot automatische wapens en zelfs handgranaten.De regering streeft ernaar om de controle over onderbemande gevangenisfaciliteiten te herwinnen door er tijd tot tijd speciale troepen naartoe te sturen. Maar dodelijke confrontaties komen vaak voor.“Er was een bloedbad,” zei Liborio Guarulla, de gouverneur van Amazonas. Hij vertelde dat 37 gevangenen waren gedood. "Het mortuarium is helemaal overweldigd," zei hij later in een interview. Hij voegde eraan toe dat de aanval op de gevangenis in de hoofdstad Puerto Ayacucho woensdag rond middernacht begon. Tijdens de inval waren er 105 gevangenen in het complex.De Venezolaanse procureur-generaal zei later dat er een onderzoek volgt naar het incident in Amazonas. Hij gaf mee dat veertien ambtenaren waren gewond. Het Ministerie van Informatie van Venezuela, die media verzoeken voor de overheid behandelt, heeft niet onmiddellijk gereageerd op een verzoek om commentaar. Maar een gemeenteraadslid, Jose Mejias, zei dat de hele nacht schoten werden gehoord. "De regering ging ernaartoe om de controle over de gevangenis te herwinnen. De gevangenen hebben zich daartegen verzet," zei Mejías tegen Reuters.Venezuela is één van de meest gewelddadige landen van de wereld. Gevangenen plannen vaak ontvoeringen en overvallen vanuit hun cellen.