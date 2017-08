Real Madrid heeft de Spaanse Super Cup voor de tiende keer gewonnen. (Foto's: Reuters)





De Spaanse en Europese kampioen was dominant, zelfs zonder de geschorste Cristiano Ronaldo. Marco Asensio, die ook had gescoord in de 3-1 overwinning, bracht de Madrilenen in de vierde minuut vroeg op voorsprong met een uitstekende aanval van zo’n 30 meter afstand.Karim Benzema pakte een kruisbal van Marcelo op en omspeelde verdediger Samuel Umtiti om een tweede bal in het doel van Marc-Andre ter Stegen te schieten. Al in de eerste helft leek het er niet op dat Barcelona het tij kon keren.In de tweede helft nam Real de voet van het gaspedaal met de beker praktisch al ingepakt. Het spel van de Catalanen verbeterde daardoor licht. Het lukte Lionel Messi en Luis Suarez om het doellat te raken.Zinedine Zidane heeft in minder dan twee jaar sinds hij leiding geeft aan het team van Real Madrid, de ploeg geleid naar twee Champions League-titels en de 2016-17 La Liga titel. En deze prestatie van het team is weer moeilijk te verslaan.Voor de aanvang van de wedstrijd werd duidelijk dat Cristiano Ronaldo voor vijf wedstrijden is geschorst. Bij de eerste wedstrijd kreeg hij na twee gele kaarten, rood, waardoor hij de tweede wedstrijd niet mocht spelen. Voor het duwen van de scheidsrechter nadat hij rood kreeg, is hij vier wedstrijden geschorst. Hij heeft de wedstrijd vanaf de tribunes gevolgd. Op het veld werd hij niet gemist. Zidane heeft Isco en Gareth Bale ook op de bank gelaten met de La Liga-openingswedstrijd van zondag in het vooruitzicht. Real Madrid komt dan uit tegen Valencia.De nieuwe baas van Barcelona, Ernesto Valverde, zal zich serieus zorgen maken over wat hij in de twee wedstrijden onder zijn leiding heeft gezien. Valverde is Luis Enrique halverwege het jaar opgevolgd. Neymar heeft de Catalanen verlaten voor Paris St-Germain. Barcelona is er nog niet in geslaagd Phillippe Coutinho van Liverpool en Ousmane Dembele van Borussia Dortmund los te weken, waardoor de kwaliteit van weleer bij de Catalaanse ploeg ontbreekt.De komst van de 29-jarige middenvelder Paulinho van Guangzhou Evergrande brengt ook geen hoera-stemming bij de fans van Barcelona. Valverde kijkt aan tegen enkele serieuze problemen in de korte periode sinds hij leiding geeft aan de ploeg. Captain Andres Iniesta, nu 33 jaar, is geblesseerd. Messi en Suarez zijn nu beiden 30 jaar, en heeft Suarez een blessure opgelopen tijdens de wedstrijd vandaag in Bernabeu. Barcelona treft Real Betis zondag thuis in Camp Nou voor zijn eerste competitiewedstrijd.