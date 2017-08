Overal in de wereld en ook in Suriname herdenken de Rastafarians op 17 augustus de geboortedag van Marcus Garvey. Dit jaar is het de vijftiende achtereenvolgende keer dat de Rastafarians in Suriname de geboortedag van deze Pan-Afrikaan herdenken.Marcus Garvey is op het eiland Jamaica geboren en heeft vooral in de Verenigde Staten van Noord America zijn sporen verdiend op uiteenlopende gebieden. De kern van activiteiten was dat hij opkwam voor de burgerrechten van de zwarte Amerikanen in het toentertijd zwaar racistische land. Marcus Garvey heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het bewustzijn van de zwarte bevolking in dat land. In de bewustzijnsprocessen heeft hij zijn volgers er ook op gewezen dat economische macht de basis was voor de vooruitgang van de zwarte gemeenschap in dat land.De gedachten en ambities van Marcus Garvey reikten in feite nog verder. Zijn gedachten vonden namelijk regionaal en wereldwijd ingang en sympathie. Dit was ook in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw het geval. Ook in Suriname was er aan de Saramaccastraat een Marcus Garvey huis. Ook de bekende Surinaamse held Anton de Kom was een bewonderaar van Marcus Garvey. De spreuk,Voor de Rastafarians heeft Marcus Garvey nog veel meer betekend. De Rastafarians zien Garvey namelijk als de Profeet, die de bekroning van Keizer Haile Selassie van Ethiopië heeft voorspeld. Haile Selassie zelf is voor de Rastafarians de Godsverschijning. Inmiddels is Marcus Garvey al jaren door de Jamaicaanse regering aangewezen als één van de zeven nationale helden van dat land.De herdenking van Marcus Garvey Dag wordt in ons land georganiseerd door de Naya Binghi Order en door Rasta Makandra Sranan. Het evenement vindt op 17 augustus op het Kwakuplein (Ondrobon) plaats. Vanaf twee uur zal de craftsmarkt open gaan. Het avondprogramma start om zes uur 's avonds. Er zal volop Naya Bhingi muziek ten gehore worden gebracht. De president is uitgenodigd om de aanwezigen toe te spreken en dit evenement te openen. Ook Iwan Wijngaarde, de Voorzitter van Feydrasi Fu Afrikan Srananman zal het woord voeren. De Voorzitter van de Nationale Reparatie Commissie Suriname, Armand Zunder, is de hoofdspreker bij deze herdenking. Na het officiële gedeelte zal de Rasta gemeenschap gezellig samenzijn met de aanwezigen.