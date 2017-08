Een Venezolaan heeft de broers Harvey B. (23) en Ruben B. (33) steekverwondingen toegebracht. De politie van Geyersvlijt deed de Anamoestraat aan na de melding van een steekpartij. De slachtoffers werden per ambulance voor medische behandeling vervoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.



Onderzoek wees uit dat de broers zich in een bar bevonden. Op een bepaald moment kregen zij mot met een Venezolaan. Door de uitsmijter van de bar is het drietal op straat gezet. De kemphanen zetten de ruzie voort en geraakten op straat in een worsteling. Hierbij bracht de Venezolaan de broers steekverwondingen toe. Het gelukte een van de omstanders de Venezolaan te ontwapenen, meldt de politie Public Relations.



De verdachte die in beschonken toestand verkeerde is in de directe omgeving aangetroffen en aangehouden. Het scherpe voorwerp is door politie in beslag genomen. De Venezolaan is overgebracht naar het politiebureau.

