Studenten en docenten van het Indiaas Cultureel Centrum zingen patriottische liederen om te gedenken dat India 70 jaar geleden een vrije natie werd. (Foto: Ranu Abhelakh)





Tijdens de korte ceremonie sprak de ambassadeurs de aanwezigen toe. Hij las enkele highlights uit de speech van de Indiase premier Narindere Modi en de volledige toespraak van president Ram Nath Kovind in het Hindi voor. Beide leiders kondigde de ‘New India by 2022’ aan. India is in de afgelopen 70 jaren gegroeid en heeft verschillende ontwikkelingen meegemaakt, begint Kumar de 2022-belofte uit te leggen. “Over vijf jaar herdenken wij 75 jaar onafhankelijkheid. Vandaag hebben wij de toezegging gedaan om van India een Nieuwe India te maken in de komende vijf jaar.”Zo zijn er parameters gesteld zoals een huis voor elk gezin, landelijk water en elektriciteit, goede wegen en betere telecommunicatie. Corruptie en zwart geld worden strenger aangepakt, landbouwers zullen dubbel verdienen en jeugdigen en vrouwen krijgen uitgebreide mogelijkheden om hun dromen te realiseren. “Een India, dat vrij is van kastenstelsel, terrorisme, corruptie en nepotisme. Een schoon India”, schetste premier Modi het land in 2022. De premier riep de bevolking op om de ‘Chalta Hai’ houding (red: laat maar gaan) los te laten. “We moeten nu denken in ‘Badal Sakta Hai’ (red: verandering is mogelijk).” Hij noemde de kwestie van veiligheid een prioriteit voor het land, en geweld in naam van godsdienst zal niet geaccepteerd worden.Zijn toespraak was gebaseerd op de suggesties gedaan door 12.000 Indiërs. Modi vroeg het volk om via de app en website ideeën en problemen waarmee zij zaten op te sturen. Hieruit maakte hij een selectie om als doel na te streven of te elimineren. In India richt de president zich jaarlijks aan de vooravond van de Onafhankelijkheidsdag tot de natie. De premier verricht de officiële herdenkingceremonie op 15 augustus, zoals het openvouwen van de Indiase vlag voor de vlag-hijs-ceremonie en het Indiase volk toespreken vanuit het Rode Fort te New Delhi.President Kovind haalde in zijn toespraak het landelijke toiletten-project aan, in het streven naar een schoon, gezond en ziektevrije India. Hij merkte op dat het Nieuwe India alleen mogelijk is als de bevolking en de regering samenwerken. Naast de vele ontwikkelingsdoelen, zal het Nieuwe India vooral een integraal humanistische component bevatten dat in de genen is meegeven, en het land met zijn beschaving bepaalde. Nieuw India zal compassievol zijn, waar er geen onderscheid wordt gemaakt in gender of religieuze achtergrond, achtergestelde personen en senioren altijd in gedachte zijn en met zijn allen zorg dragen dat invaliden gelijke kansen krijgen.Historicus Maurits Hassankhan bezocht India meerdere malen in verschillende hoedanigheden. Hij woonde de korte ceremonie vandaag ook bij. “India is op dit moment een van de grootste mogendheden. Het heeft samen met China de pretentie om over enkele jaren de leidende mogendheden in de wereld te zijn.” Dit zal volgens hem ten kosten gaan van de VS en de Europese landen. “Kijken wij breder naar het wereldperspectief, dan zijn wij in de tijd waar het zwarte punt van de macht verschuift van de Atlantische Oceaan naar Azië.”Hassankhan vindt dat Suriname heel veel kan leren van India. Hij denkt dan aan het Indiase leiderschap en de ontwikkelingsvisie met lange termijn plannen. “Of je nu van Partij A of B bent, er worden gezamenlijk doelen vastgesteld en afgesproken dat iedereen zich eraan dient te houden.” De geschiedenis toont aan dat alle landen die op deze basis werken, zijn uitgegroeid van armen tot midden(hoge inkomens) landen. India, ondanks de vele groeperingen en verschillen, wordt wereldwijd gezien als het land met grootste democratie. De scheiding der machten is enorm belangrijk, ongeacht de functie is elke Indiër onderworpen aan het recht. “Ook hieruit kunnen we leren, want in Suriname krijg je een situatie waar het principe van scheiding der machten een beetje aan erosie onderhevig is.India werd in 1947 onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk (Engeland). De Indiërs spreken daarom van 70 jaar herdenking van de onafhankelijkheid en volgens westerse maatstaven over de 71ste Onafhankelijkheidsdag. Het land verkreeg op 26 januari 1950 officieel de status van een Republiek. Op dag trad ook de goedgekeurde grondwet in werking.