De selectie is momenteel in Florida, de Verenigde Staten van Amerika, in het kader van de Concacaf U-15 kampioenschappen. Ook in deze wedstrijd scoorde Ferando Hoepel. Hij vond twee keren het net en Faisijo Burnet (1x).In de laatste groepswedstrijd komt Suriname uit tegen St Kitts en Nevis. De jongens hebben een dag eerder met 1-0 van St.Lucia gewonnen.