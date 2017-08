Een lid van de Iraakse veiligheidsdiensten staat op een controlepunt tijdens een patrouille bij de grens tussen Irak en Saudi-Arabië. (Archieffoto: Reuters)





De Saudische media melden dat Saudische en Iraakse functionarissen maandag de grens hebben bezocht en hebben gesproken met Iraakse religieuze pelgrims. De groep kreeg in de afgelopen 27 jaar slechts een keer per jaar toestemming om de grens te overschrijden tijdens het hadj seizoen.De gouverneur van de zuidwestelijke Iraakse provincie Anbar, heeft gezegd dat de Iraakse regering troepen had ingezet om de woestijnroute die leidt naar Arar te beschermen. Hij heeft de opening van de grens een "belangrijke stap" om banden te versterken genoemd. "Dit is een geweldige start voor verdere toekomstige samenwerking tussen Irak en Saudi Arabië," sprak Sohaib al-Rawi. De aankondiging volgt op een besluit van het Saudische kabinet op maandag om een gemeenschappelijke handelscommissie met Irak in te stellen.Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten vrijen beide met hun noordelijke buurman in een poging om de groeiende regionale invloed van aartsvijand Iran te stoppen. De Sunni geleidende Arabische Golf landen hebben in de afgelopen weken gesprekken gevoerd met de invloedrijke Irakese Sjiitische geestelijke Moqtada al-Sadr. Het onderhoud tussen al-Sadr en de kroonprinsen is zeldzaam, na jaren van onrustige relaties.Het kabinet van al-Sadr zei dat zijn ontmoeting met de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman heeft geresulteerd in een akkoord waarbinnen Saudi-Arabië US$ 10 miljoen zal doneren aan hulp aan de Iraakse regering en mogelijke investeringen in Sjiitische regio's van Zuid-Irak zal bestuderen.De opening van grensovergangen voor de handel, stond op ook op het lijstje van gespreksonderwerpen. Al-Sadr heeft een grote achterban onder de stedelijke armen van Bagdad en Zuid-Irak. Hij is één van de weinige Iraakse Sjiitische leiders die afstand houdt van Teheran.De toenadering van Saudi en Irak begon in 2015, toen Saudi-Arabië zijn ambassade in Bagdad heropende na een 25-jarige pauze. De Saudische minister van Buitenlandse Zaken, Adel al-Jubeir, bezocht Bagdad in februari. In juni kondigden de twee landen aan dat ze een coördinatie-raad zouden instellen om de banden te verbeteren.