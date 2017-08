De afgelopen dagen heeft de samenleving haar ernstige verontwaardiging geuit over een kwestie van zware mishandeling, zo u wilt huiselijk geweld die aan de orde is geweest in een gezin waarvan de geweldenaar ook nog een bijzondere functie inneemt bij de SLM.Het is ten hemel schreiend dat een vader/vaderfiguur een kind bewerkt met een tuinslang en daarna z'n arm kapot slaat. En dat om 3 uur in de ochtend nadat het kind uit zijn slaap werd gewekt omdat hij zijn deur niet op slot had. Bizar, ongehoord en onmenselijk.Figuren die gewelddadig zijn, hebben een bepaalde denkwijze die narcistisch van aard is. Voor de buitenwereld zijn ze de meest voorbeeldige mensen van wie je niet zou verwachten dat ze een vlieg kwaad doen, maar binnenshuis zorgen ze voor terroriserende angst en pijn. Huiselijk geweld kent vier facetten. Niet alleen het fysiek aanvallen maar ook verbaal geweld en financiële onthouding evenals seksueel en huiselijk geweld dienen even zwaar gestraft te worden. We zien zo zoetjes aan dat ook in Suriname wij niet bespaard blijven van taferelen waarbij figuren hun kinderen zelfs doodslaan. Hoe meer wetten we maken en hoe meer we ons aansluiten bij internationale verdragen die kinderrechten beschermen en waarborgen, hoe vaker we geconfronteerd worden met bizarre kindermishandelingstaferelen.Wat ook erg opvalt is dat dan achteraf de slachtoffers bewogen worden (door naasten enz) hun aangifte in te trekken om zodoende de geweldenaar de dans te doen ontspringen. Men geeft het slachtoffer juist het gevoel als zou die in de fout zijn door de mishandeling te rapporteren. Het schande argument wordt dan breed uitgemeten en bespeeld. Totdat het slachtoffer daadwerkelijk schuldgevoelens krijgt over het aan de justitiële autoriteiten rapporteren van de mishandeling en gaat over tot het 'intrekken' van de aangifte dan wel bepleiten dat de man weer vrij komt zonder een veroordeling. Los van het feit dat mishandeling geen klachtdelict is die je weer kan intrekken, zorgt de opsporing/vervolging ervoor dat de geweldsspiraal in stand wordt gehouden indien de zaak wordt geseponeerd op die wazige gronden.Een geweldsdelict, vooral wanneer het zulk een zware mishandeling betreft van een puber nota bene dient rigide afgestraft te worden evenzo na de straf begeleid te worden om die narcistische gewelddadige houding achterwege te laten. Alleen deze werkwijze kan in het belang van allen zijn. Ik hoop dus niet dat het openbaar ministerie en de rechterlijke macht een staaltje klassenjustitie zullen gaan demonstreren. Doch met het oog op het belang van dat kind en alle andere kinderen zal handelen. Ook slaat het argument van disciplineren nergens op. Zelfs bij het africhten van dieren gaat men het dier niet mishandelen. En indien je voorstander bent van een corrigerende tik (wat ook onder mishandeling kan worden geplaatst) zal je dat niet met een tuinslang doen en dan wel 18 (achttien) keren erop los slaan. En alsof dat niet voldoende is, dat je dat kind z'n arm breekt. Hoezo disciplineren?! Dat is slaan om zware letsel toe te brengen alsof het kind (een weerloos slachtoffer) voor een vuurpeloton staat.Dit voorval en eerdere voorvallen waarbij ik mijn stem heb laten horen, raakt mij diep omdat mijn ouders mij zonder pak slaag hebben opgevoed (kinderen slaan in huize Mansaram was gewoon verboden) en ik voed mijn kinderen op zonder pak slaag. Zelfs als ik ze schreeuw denk ik de hele tijd na over de gevolgen die het schreeuwen kan hebben voor de meisjes. Dus ik kan mij al dat bruut geweld tegen een 13- jarig kind niet voorstellen. En voorkomen moet worden dat het kind en of anderen in die geweldsspiraal blijven en een keer het onomkeerbare gebeurt. Want de wetenschap gebaseerd op de ervaringen van duizenden leert dat geweldenaars toch altijd in recidive vervallen. De gevolgen van mishandeling voor kinderen wordt op vele sites uitgebreid belicht.De ontwikkeling van een kind hangt voor een groot deel af van de interactie met de ouders. Later gaat de omgeving een steeds belangrijkere rol spelen. De liefdevolle zorg en aandacht van de ouder is voor het opgroeiende kind een basis voor wederzijds vertrouwen. Het kind kan zich daardoor in een veilige sfeer ontplooien. Bovendien stimuleert de positieve aandacht van de ouder het kind om zich evenwichtig te ontwikkelen op emotioneel, intellectueel en lichamelijk gebied.In het geval van kindermishandeling ontbreekt die geborgenheid en komt de ontwikkeling van een kind zwaar onder druk te staan. Het ondermijnt het vertrouwen van het kind in anderen. Als het kind de buitenwereld als vijandig ervaart, dan verstoort dat zijn omgang met de kinderen en volwassenen om hem heen. Het kind zoekt de schuld voor het gedrag van de mishandelende ouder bij zichzelf. Daardoor krijgt hij een verwrongen, negatief beeld van zichzelf en loopt zijn zelfvertrouwen een grote deuk op.In extreme gevallen, bij zware lichamelijke mishandeling of verwaarlozing, kan het kind zelfs aan de gevolgen overlijden. Ook remt kindermishandeling de ontwikkeling en kan kindermishandeling stoornissen veroorzaken. Mishandeling van het kind verstoort de normale vorming van het netwerk van zenuwen in een deel van de hersenen.Gevolgen van kindermishandeling op lange termijn zijn bijvoorbeeld posttraumatische stressstoornissen en dissociatieve stoornissen. Ook lichamelijke klachten met een psychische oorzaak komen voor. Een volwassene die als kind is mishandeld, kan zijn toevlucht zoeken tot verslaving, zelfverwonding en zelfmoord als de herinneringen aan thuis ondraaglijk worden.De onveiligheid die kinderen tijdens hun opvoeding ervaren is een belangrijke oorzaak van gedrag dat de maatschappij als overlast en als bedreiging van de veiligheid ervaart. Verslaving is een van de manieren om de ellendige gevolgen van kindermishandeling in de jeugd te ontvluchten. (bron: Nederlands jeugdinstituut).Ik roep de staat op om een aantal maatregelen in place te brengen:1. Een 24/7 meldpunt voor kinderissues onder het ministerie van Sozavo ( ik zag een paginabrede advertentie van het ministerie in een van de lokale dagbladen verschijnen een dag nadat de kwestie in het nieuws was). Regelmatig blijven publiceren en dat nieuwssites en lokale bladen hieraan kosteloos meewerken;2. Voorlichting mbt de rechten van kinderen aan kinderen en ouders/verzorgers/voogden;3. Versneld opzetten van de Raad voor de Kinderbescherming die altijd in beeld dient te zijn en vooral in geweldsaangelegenheden;4. Opvang en begeleiding van kind-slachtoffers door gekwalificeerde mensen;5. Rigide beleid en navenant uitgebreidere instructies cq regelgeving terzake aanpak van huiselijk geweld en met name kindermishandeling (gekoppeld aan een anger management therapie voor de daders).