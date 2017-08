De voor dinsdag 15 augustus 2017 uitgeschreven openbare vergadering, O.46, waarin de begroting en het Ontwikkelingsplan 2017-2021 in behandeling zijn, is uitgesteld tot een nader te bepalen datum. U wordt tijdig geïnformeerd wanneer de vergadering wordt voortgezet, deelt De Nationale Assemblee.Vooral de oppositie is gebelgd over de uitstel zonder een duidelijk opgegeven reden. Het was de bedoeling dat vandaag gestemd zou worden over de begroting en het Ontwikkelingsplan. De regering moest ook antwoord gegeven op enkele belangrijke onderwerpen en hoe het begrotingstekort gefinancierd zal worden.