De 40-jarige Marleen H. wordt verweten dat zij op 11 juli de Wet op Verdovende Middelen heeft overtreden. Zij viel op de Johan Adolf Pengel Luchthaven door de mand. De vrouw had viel cocaïne bolletjes met een gewicht van 318 gram en drie van elk 28 gram in haar geslachtsorgaan verstopt. Ze stond op het punt met vakantie te vertrekken naar Nederland. Door haar verdacht gedrag viel zij op. Zij werd uitgenodigd voor een regulier onderzoek.De vrouw durfde niet naar toilet te gaan. Op een gegeven moment deed ze het toch. In de toiletpot werden er bloedsporen aangetroffen. Ze werd aangehouden en werd onderworpen aan verder onderzoek. Zo kwamen de cocaïne bolletjes aan het licht.Marleen H. verklaarde dat zij een ticket van haar zus had ontvangen, zodat zij voor een begrafenis naar Nederland kon afreizen. Ze kwam een zekere Bryan tegen en zij vroeg hem om wat zakgeld. Bryan wilde haar wel wat zakgeld geven, maar ze moest dan de drugs uitvoeren. Ze ging ermee akkoord en Bryan zorgde via zijn mensen dat ze de drugs kon krijgen voor de uitvoer.Eerder was de verdachte al gevonnist voor het verzenden van een doos waarin drugs verstopt was. Kantonrechter Siegline Wijnhard voerde aan dat Marleen H. geen lering heeft getrokken uit haar veroordeling. Op 23 oktober zal het Openbaar Ministerie zijn strafeis presenteren. Daarna zal advocaat Robby Denz pleiten in deze zaak.