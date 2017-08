Bryan T. heeft bekend dat hij samen met Jerry S. het slachtoffer van het leven heeft beroofd. Hij heeft een volmondige bekentenis afgelegd. De verdachte had verklaard dat de afspraak tussen hem en Jerry S. was om de vrouw te mishandelen. Op die bewuste dag had hij het slachtoffer stevig vastgehouden, terwijl Jerry S. zijn echtgenote de slagen toebracht. Ze werd in het gelaat en aan haar nek geslagen. Bryan T. voelde dat iets niet klopte en hij verliet de woning. De volgende dag hoorde hij dat het slachtoffer van het leven beroofd was. Volgens Bryan T. twijfelde hij eerst om Jerry S. te helpen, maar stemde daarna wel in. Het lag niet in de bedoeling om de vrouw te vermoorden. Amirkhan vroeg naar een passende straf voor haar cliënt. Hij is voor het eerst in aanraking gekomen met justitie.De politie van Lelydorp kreeg in de vroege ochtend van vrijdag 22 juli melding van een diefstal middels geweldpleging op het adres van Jerry S. Hij verklaarde dat hij in een ander vertrek van de woning sliep. Rovers zouden zijn vrouw hebben mishandeld en vermoord. Forensische Opsporing deed een onderzoek. De politie had het vermoeden dat het verhaal van Jerry S. niet klopte. Jerry S. viel door de mand. Hij gaf toe meer te weten over de dood van zijn vrouw. Zo kwam Bryan T. ook in beeld. Op de rechtszitting van 23 oktober zal advocaat Lygia Palmburg pleiten voor haar cliënt Jerry S. in deze zaak.