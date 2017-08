Bij de lancering van de verkeersveiligheidscampagne, schonk Stivasur handheld mondstukken aan de politie om blaastesten af te nemen van verkeersdeelnemers.





De Stichting voor Verantwoord Alcoholgebruik Suriname, (Stivasur) vraagt in de Verkeersveiligheidsmaand (15 augustus tot en met 15 september) extra aandacht voor mogelijke gevolgen van onverantwoord alcoholgebruik in het verkeer. De stichting heeft in verband hiermee in het Waaggebouw haar eerste bewustwordingscampagne gelanceerd. De campagne staat in het teken van ‘Don’t Drink and Drive’.De gelanceerde verkeersveiligheidscampagne concentreert zich op de boodschap dat alcohol en rijden in het verkeer niet samengaan. Er is gekozen voor het communiceren van een confronterende boodschap: ‘Hoe eindigt jouw rit? Kom veilig thuis. Don’t Drink and Drive’. De illustraties met de boodschap zullen vertoond worden op 7 billboards verspreid over Paramaribo, Wanica en Para. Verder maken ook uitingen op social media, spiegelstickers en tafelkaarten voor horecabezoekers deel uit van de bewustwordingscampagne.Het ministerie van Justitie en Politie voert vanaf 2015 in de periode van 15 augustus tot en met 15 september extra activiteiten uit in de Verkeersveiligheidsmaand. Het aan het verkeer deelnemende publiek wordt in die periode extra geïnformeerd over het belang van veilig verkeer en geconfronteerd met de structurele en collectieve inspanning die verkeersveiligheid vereist van alle deelnemers, zegt Stivasur.