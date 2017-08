Dit voertuig belandde zondagmiddag in een trens langs de Kennedyweg.





De politie zal vaker patrouilleren op alle primaire en aanvoerwegen. Op strategische posten zal de politie ook controlewerkzaamheden uitvoeren. De bewustwording voor verantwoordelijk rijgedrag zal versterkt worden met het uitzenden van voorlichtingsfilmpjes op televisie. Alle wegen in Para lopen door zones van bebouwde kom, benadrukt Hankers.Het Burgerinformatie Centrum (BIC) Para, geeft aan dat er alternatieve routes zijn om het district te betreden en te verlaten. Dit kan filevorming voorkomen. Het verkeer uit het achterland van Para, kan ook via de Rijweg naar Kraka, Afobakaweg linksaf om te komen op de Martin Luther Kingweg (MLK), of via de Meursweg en dan linksaf MLK.Het verkeer over de Indira Gandhiweg kan via de Curaçaoweg, linksaf in de Sumatraweg richting Tout Lui Faut kanaalweg. Vanuit de Indira Gandhi weg kan men ook linksaf in de Javaweg via Reeberg naar de Helena Christinaweg rechtsaf en dan linksaf in de Magentakanaalweg of men kiest vanuit de Indira Gandhiweg linksaf in de De Craneweg, rechtsaf in de Poerwodadiweg richting Helena Christinaweg en dan Magentakanaalweg.De districtsleiding heeft vandaag een publicatie gedaan van de oorden die goedgekeurd zijn. Bezoekers wordt gevraagd om alleen deze oorden te bezoeken. Isrie Kokro, Jungle Camp, Carolinakreek, Owos Powakka, Blakawatra, Millie’s Resort, Da Kaboera, Parabello, Relax Waterpark, Overbridge, Drie Kokro, Palulu Camping, Colakreek, Kinderboerderij, Jsooc, Severino Waterpark, M.T.C., Gran Sweet Djaarie, Kabenda Camping en Kakanku zijn de goedgekeurde oorden, meldt het BIC Para.