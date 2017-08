Het zuiden van Nepal is zwaar getroffen door de moessonregen van de afgelopen drie dagen. (Foto's: AFP)





De zware regen, die voornamelijk de zuidelijke vlakten van het land heeft geteisterd, heeft geleid tot de evacuatie van 5.000 mensen. Meer dan 30 mensen zijn alleen al op zaterdag overleden.Leger en politie zijn ingezet bij de zoek- en reddingsacties. Meer dan 34.000 zijn ondergelopen. "Het aantal doden kan toenemen aangezien we de laatste cijfers nog samenstellen," zegt Laxmi Pun, een assistent van de minister van Binnenlandse Zaken, Janardan Sharma, aan Reuters.Het Rode Kruis schat dat 100.000 mensen zijn getroffen door de ramp. Het stormweer heeft de communicatie en elektriciteit afgesneden, wat de uitdagingen om de mensen te redden en goederen als water en voedsel te distribueren aan geïsoleerde personen, groter maakt.Tientallen olifanten en vlotten waren ingezet om bijna 500 mensen te evacueren van een populair resort in het zuiden van Nepal. Het resort is afgesloten door overstromingen. Verschillende hotels in Sauraha, in de wijk Chitwan, zijn overspoeld. De toeristen, onder wie veel buitenlanders, waren gevangen door het overvloedige water.De olifanten hebben de toeristen vanuit Sauraha, 155 km ten zuidwesten van de hoofdstad Kathmandu, naar de dichtstbijzijnde open weg en luchthaven gebracht.De moessonregen die in juni begint en doorgaat tot september is belangrijk voor de boeren in Nepal. Maar elk jaar zorgt de moessonregen ook voor verwoestingen. In de komende dagen wordt meer regen verwacht.