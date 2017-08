De ministers hebben verschillende momenten van overleg gehad met hun Cubaanse ambtgenoten tijdens het werkbezoek, meldt het Nationaal Informatie Instituut. Pollack-Beighle bracht een beleefdheidsbezoek aan de viceminister van Buitenlandse Zaken, waarbij onder andere politieke consultatie over internationale vraagstukken en het personenverkeer tussen beide landen, aan de orde kwam.Hoefdraad had een werkbespreking met de minister van Buitenlandse Handel en Investeringen. Hierbij is de grondslag gelegd voor doelgerichte samenwerking met het oog op het positief inspelen op de nieuwe situatie van directe vluchten tussen beide landen. Zijn collega Dogojo heeft overleg gevoerd met autoriteiten en kennisinstituten. Het doel is de vernieuwing van de bilaterale samenwerking met Cuba ter verbetering en ontwikkeling van het sportgebeuren. Er is ook gekeken naar mogelijkheden voor ontwikkeling van de jeugd in Suriname.Minister Peneux werd ontvangen door zijn Cubaanse collega's belast met cultuur, wetenschap en onderwijs. Hierbij is de grondslag gelegd voor verdere bilaterale samenwerking. Tijdens het onderhoud is er ook gesproken over Cubaanse studiebeurzen. De ministeriële delegatie heeft diverse werkafspraken gemaakt. Maandagmiddag wordt in een persconferentie dieper ingegaan op het werkbezoek aan Cuba.