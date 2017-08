De groep van het Mungra Medisch Centrum dolgelukkig met de eerste prijs.





Als tweede is geëindigd de Zulu brassband. De derde prijs ging naar Telesur/ Zumbagroep. Bij de scholenklasse is de Schneiders Howard Muloschool op de eerste plaatst geëindigd. O.S. Delhiweg veroverde de tweede plek en de O.S. van Pettenpolder werd derde. De jongste en oudste deelnemers kregen elk een prijs overhandigd. De jongste deelnemers van de wandelmars waren respectievelijk de 3-jarige van de Spangenbergschool, Alia Moesnadi en van OS Totness, Chamairo Verwey. De twee oudste lopers waren Annie Ravenberg en Henk Kieuw A Sen, beiden 83.Er zijn drie bijzondere prijzen uitgereikt aan individuele lopers. Zij hebben op beide dagen de route tweemaal gelopen. Het gaat om de dames Sylvia Koemar, Maureen en Claudia Bulo. Er waren ook prijzen voor de superklasse, die werden uitgereikt aan het Blinden Centrum Suriname, het Zuster Dankerscentrum en de groep van de rolstoel gebruikers in Nickerie. Ook Marlon Menso kreeg een award. Hij is de bedenker van de naam van de organisatie, TWiN. In de culturele klasse zijn er prijzen uitgereikt aan de VOJ Apoera, de St, Theodorisschool, VHJI en de groep uit OS2 Wageningen.Districtscommissaris Wedprekash Joeloemsingh is bijzonder trots op de organisatie. Met de ondersteuning van de Finabank is het dit evenement een succesverhaal geworden.