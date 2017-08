President Desi Bouterse in gesprek met vertegenwoordigers van Makamboa te Brokobaka. (Foto: NII)





De voorzitter van Makamboa, Owen Pryor, beklemtoonde dat hij alle vertrouwen heeft in de president. Hij garandeerde dat de rust niet zal worden verstoord. Bouterse zei dat het land grote stappen vooruit zal maken als de afspraken nagekomen worden opdat de Canadese multinational ongestoord kan werken. De president zei dat afspraken die gemaakt worden soms verkeerd aflopen.Bij de bespreking met vertegenwoordigers van Makamboa waren ook aanwezig de ministers Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen, Ronni Benschop van Defensie en Kenneth Slooten, coördinator Bureau Volkscontacten. Slooten zegt aan het Nationaal Informatie Instituut (NII) dat het dorp en Makamboa met de hoogste leiding van Iamgold gesproken hebben op Natuurlijke Hulpbronnen. Het dorp en de goudzoekers krijgen ondersteuning van de multinational. Er zijn afspraken gemaakt over de rol die de ondernemers van Makamboa moeten vervullen in dat proces. De president vond het nodig de afspraken te verfijnen met Makamboa.Minister Dodson merkt op dat Iamgold benadrukt heeft dat het gaat om partnerschap met het dorp en de ondernemers. Woordvoerder van Makamboa, Melleo Naana, zegt dat er een goede overeenkomst is bereikt met het goudbedrijf in bijzijn van de minister Dodson en hoofdkapitein Ludwich Wijnerman van Nieuw Koffiekamp. De goudzoekers kunnen op een efficiënte manier naar goud zoeken op aangewezen plekken. Iamgold is bereid de bovenlaag te verwijderen, waardoor de klein mijnbouwers trefzeker het goud kunnen winnen. Het kost hen veel geld om zelf de grond te verzetten.