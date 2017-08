De 46e verkeersdode voor dit jaar is vannacht genoteerd aan de Nieuw Weergevondenweg. Het voertuig is over de kop geslagen.De bestuurder van het voertuig heeft ter plekke het leven gelaten. Een ingeschakelde arts heeft de dood vastgesteld.Zoals gebruikelijk wordt het stoffelijk overschot in beslag genomen voor obductie. Er zijn nog geen details bekend.