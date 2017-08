President Lucia Balker van Lions Club Para (rechts) samen met de tien best geslaagde Mulo-scholieren van het district. (Foto: Lions Club Para)





De uitvoering van het project vond zaterdag plaats middels een samenzijn in het Multifunctioneel Centrum van het districtscommissariaat Para te Onverwacht te midden van schoolbegeleiders en ouders. Clubpresident Lucia Balker benadrukte in haar motiverende toespraak tot de geslaagden het belang van studeren. Zij riep hen op nog harder hun best te doen, aangezien zij nu een aanvang te maken met het middelbare onderwijs.Tot de overall best geslaagden behoren Zoureena Soedinta van Mulo Paranam/A-richting en Stefanus Kartidikromo van VOJ Copieweg/B-richting.De scholieren kregen oorkondes en awards overhandigd, cadeaubonnen voor de aankoop van schoolbenodigdheden en een geschenkpakket.Naast de prijsuitreiking waren er ook zang- en toneeloptredens, waarbij met sketches het bewustwordingsaspect naar voren kwam voor het maken van goede keuzes.De uitvoering van dit project is mogelijk gemaakt uit opbrengsten van fondsvormende activiteiten door Lions Club Para uitgevoerd, maar ook met donaties van gulle gevers, deelt de club mee.Het thema van Lions Club Para is i>Serving Today For A Better Tomorrow en samen met de Lions, zullen de komende projecten worden uitgevoerd.