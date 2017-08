Het was niet onmiddellijk duidelijk wat de oorzaak was van het hoge aantal doden.(Foto's: AFP)





Er was paniek in het ziekenhuis met familieleden die het personeel ondersteunden met handmatige ademhalingszakken, meldt de lokale media. De meeste slachtoffers waren bij de neonatale afdeling of werden behandeld voor encefalitis, hersenvliesontsteking.De sterfgevallen hebben zich in een periode van vijf dagen voorgedaan, vanaf maandag, voorgedaan in het Baba Raghav Das ziekenhuis in Gorakhpur district. Dertig van de doden zijn tussen donderdag en vrijdag geregistreerd, meldt het ziekenhuis.Districtsofficier Anil Kumar erkent dat er een "betalingsprobleem" bij de leverancier was, maar zei dat de dood zou kunnen zijn veroorzaakt door "natuurlijke" oorzaken, waarbij veel patiënten in een "ernstige" toestand waren opgenomen. De regio is één van de armste in India en registreert jaarlijks honderden sterfgevallen van kinderen als gevolg van ziekten, inclusief encefalitis. "We krijgen vanavond of morgen meer vloeibare zuurstofcilinders, en hebben ook de leveranciers afbetaald," zei Kumar.De staatssecretaris, Sidharth Nath Singh, heeft ook elke aantijging dat de kinderen zijn gestorven door zuurstofgebrek van de hand gewezen. In de laatste drie jaren is het gemiddelde dagelijkse dodental voor augustus in het ziekenhuis tussen 19 en 22, vertelt hij. Het was onduidelijk of het cijfer alleen betrekking had op kinderen. "Er was geen zuurstoftekort in het ziekenhuis. Twee uur lang was er sprake van een tekort aan noodcilinders. Gedurende die periode is handmatige reanimatieprocedure uitgevoerd", zegt hij.De oom van een elfjarig meisje dat in het ziekenhuis is gestorven, vertelde het nieuwskanaal van ABP: "We wisten niet wat er toen gebeurde. De medewerkers hebben ons alleen verteld om na elke telling tot drie te drukken (op de ademhalingszaken. We hebben dat een tijdje gedaan. 'In een verklaring stelt het ziekenhuis dat "de druk van de vloeibare zuurstofvoorziening laag werd” en dat reservecilinders werden geregeld. Het heeft niet gezegd of dit dodelijk was en waarom zo veel kinderen in twee dagen zijn gestorven.De zaak heeft een golf van verontwaardiging veroorzaakt in India. Sommigen hebben het beschreven als een bloedbad. Oppositieleiders zijn bekritiseerd voor het proberen te politiseren van de kwestie door de schuld te geven aan de Bharatiya Janata Party van de premier Narendra Modi, die de deelstaat regeert.Staatsambtenaren hebben gezegd dat er een onderzoek is gestart en dat het kabinet van Modi op Twitter heeft laten weten dat hij de situatie voortdurend controleert.