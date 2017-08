Sulivan N. (31) is door de politie van Latour in verzekering gesteld voor inbraak in een woning. Na een bericht van de Centrale Meldkamer gingen de wetsdienaren naar de Goede Zorgweg.Ter plekke aangekomen werd de verdachte aangetroffen met de gestolen goederen. Hij is in de boeien geslagen en overgebracht naar het politiebureau Latour.Na overleg met het Openbaar Ministerie is Sullivan N. ingesloten. Dit meldt de Politie Public Relations.