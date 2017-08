Miquel S. (22) is door het regio Bijstand Team Midden (RBTM) aangehouden in de binnenstad. Hij wordt verdacht van twee strafbare feiten. Hij heeft een vrouw in het ressort Santodorp beroofd.De verdachte heeft de vrouw beroofd van geld, sieraden en een mobiele telefoon. Tijdens de beroving heeft hij het slachtoffer met een scherp voorwerp verwond, meldt de politie Public Relations.Deze verdachte is eveneens betrokken geweest bij een diefstal in het verzorgingsgebied Zanderij, waarbij waardevolle spullen van de eigenaar zijn ontvreemd.Miquel S. is na zijn aanhouding overgedragen aan de recherche van regio Midden die belast is met het verdere onderzoek. Hij is intussen in verzekering gesteld.