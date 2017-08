Nickerianen hebben massaal deelgenomen aan de wandelmars georganiseerd door TWiN.





Nadat de voorzitter van TWiN, Dennis Nelom, verteld heeft hoe de organisatie ontstaan is, kwam de sponsor van het evenement, filiaalhouder van de Finabank Nickerie, Arif Laismohamedkhan, aan het woord. Hij gaf het belang aan waarom de Finabank in zee is gegaan met deze organisatie. Het thema van de wandelmars past bij de slogan van de Finabank, waardoor het niet moeilijk was voor de directie om het besluit te nemen om het evenement te ondersteunen. Van de deelnemers komen zes groepen uit Paramaribo, één uit Coronie en één uit bestuursresort Kabalebo (Sipaliwini), terwijl het gros uit Nickerie komt.Bij de voorgaande keren was de wandelmars een aangelegenheid van groepen uit Paramaribo, met enkele groepen uit Nickerie. Voor zaterdag komt er een groep erbij. Er zullen ook andere taken van sport zoals volleybal en minivoetbal worden gehouden.Alle delen van het district hebben geparticipeerd aan dit evenement. Er is veel belangstelling uit andere districten. Alle logeergelegenheden zijn volgeboekt.