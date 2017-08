De directeuren Djoemadie Kasanmoesdiran van LVV en Glenn Holband van PTC tekenen de overeenkomst. Minister Soeresh Algoe kijkt toe.





Het PTC biedt beroepsgerichte technische opleidingen op hoger niveau aan voor alle sectoren binnen de samenleving. Het verstevigen en verbeteren van de marktpositie van het Surinaams bedrijfsleven door bekwaam kader af te leveren is voor het PTC zeer belangrijk.De opleiding tot volwaardige Animal Health Assistants is een volwaardige Bachelor Program. Deze studie is een volledige dagopleiding ten opzichte van de andere vier- tot vijfjarige programma's op PTC. Het voordeel van deze studie is dat er meer contacturen zijn waardoor de studieperiode korter wordt. Er kan vastgesteld worden dat binnen drie jaar nieuwe Animal Health Technicians afgeleverd worden, met LVV via het Nationaal Informatie Instituut.