Vicepresident Ashwin Adhin. (Foto: Raoul Lith)





Onderwijsgevenden van verschillenden niveaus over het hele land, hebben een brief van 'ingebrekestelling’ gekregen omdat zij 'onpedagogisch en onverantwoord gedrag' hebben getoond door het bijwonen van 'vergaderingen op 28 en 29 juni' staat er in de brief. Er zullen tuchtmaatregelen tegen hen getroffen worden. Assembleelid Diana Pokie (ABOP) zei dat er een vijandige sfeer wordt gecreëerd met deze maatregel. Zij vroeg opheldering van de regering hierover.Adhin merkte op dat het meerdere keren doorgegeven is aan de leerkrachten dat er maatregelen zouden worden genomen, indien zij vroegtijdig de school zouden verlaten. "Er wordt slechts een procedure ingesteld van ingebrekestelling. Dat is normaal," zei de vicepresident op basis van het Personeelswet. De mensen moeten zich verweren op basis waarvan moet blijken of er iets aan de hand is, dan is het prima. Om de stakingen te beperken had de regering geen andere keus volgens Adhin om duidelijk aan te geven dat geen geld zou worden uitbetaald als er niet wordt gewerkt.