President Nicolas Maduro blijft erbij dat zijn nieuwe grondwetgevende vergadering, het verdeelde Venezolaanse volk, kan binden.





"We hebben troepen over de hele wereld, op plaatsen die ver weg zijn. Venezuela is niet erg ver weg.” De uitspraken van Trump worden gezien als een verrassende escalatie in de reactie van Washington op de politieke crisis in Venezuela. In de afgelopen dagen glijdt Venezuela naar een meer turbulente fase van onrust, waarbij anti-regeringskrachten wapens stelen van militairen na de installatie van een oppermachtig nieuw wetgevend orgaan. Het Pentagon heeft gezegd dat er geen bevelen over Venezuela van het Witte Huis zijn ontvangen.In een andere ontwikkeling heeft Peru de Venezolaanse ambassadeur uit Lima gezet. De stap volgt nadat Caracas een "onaanvaardbaar" antwoord heeft gestuurd op de regionale veroordeling van zijn nieuwe constituerende vergadering. Ambassadeur Diego Molero heeft vijf dagen om Peru te verlaten.Elf andere grote landen in de Amerikaanse regio hebben dinsdag kritiek geleverd op de "breuk van de democratische orde" in Venezuela. Het nieuwe orgaan heeft de mogelijkheid om de grondwet te herschrijven en zou het door de oppositie gecontroleerde parlement, de nationale vergadering, kunnen intrekken.De Peruaanse president Pedro Pablo Kuczynski heeft erbij president Nicolas Maduro op aangedrongen om te bedanken. Hij zegt dat Maduro elke geloofwaardigheid heeft verloren na de verkiezing van het nieuwe orgaan. Kuczynski is een felle criticus van Maduro. "Hij is een dictator en heeft een staatsgreep gepleegd door een frauduleuze verkiezing te houden om het Congres uit te schakelen," zei Kuczynski tegen het nieuwsagentschap Reuters.De Peruaanse leider heeft een uitnodiging van Maduro om hem persoonlijk te ontmoeten afgewezen. In de afgelopen vier maanden zijn bij gewelddadige demonstraties meer dan 120 mensen omgekomen in Venezuela.De Venezolaanse oppositie, die de verkiezing voor de constituerende vergadering heeft geboycot, beschuldigt de heer Maduro om te proberen zich vast te houden aan de macht, die hij ontkent.De president heeft herhaaldelijk gezegd dat de nieuwe vergadering vrede zou brengen in het land.Geweldige demonstraties sinds april hebben meer dan 120 mensen dood in het land verlaten.