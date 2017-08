De Stuka kids die de afgelopen twee jaren een gevarieerd programma hebben gevolgd.





De 27 jongeren in de leeftijd van 11-14 jaar, de Stuka kids, die de afgelopen 2 jaren een gevarieerd programma hebben gevolgd om hun creativiteit te ontwikkelen, zullen op 14 augustus laten zien wat zij hebben geleerd. De Stuka’s zullen de schijnwerpers richten op de activiteiten die zijn gedaan op de Stuka Prisiridagen.Onder meer de kringgesprekken, de boekactiviteiten en sport- en spelactiviteiten, zullen de revue passeren. De kinderen hebben geschaakt, gethaibokst, verhalen geschreven, getekend en aan drama gedaan. Er waren educatieve activiteiten waaronder bezoeken aan Villa Zapakara, het Nationaal Archief en het Openluchtmuseum Fort Nw. Amsterdam.De initiatiefnemers en belangrijkste financiers van het project, zijn Quota International of Suriname en de Rotaryclub Paramaribo Residence. De uitvoering van het Stuka Prisiriproject was in handen van de Stichting Projekten Christelijk Onderwijs Suriname.De kinderen zijn afkomstig van 11 verschillende basisscholen in Paramaribo. Zij zullen aan genodigden, hun ouders/verzorgers, hun leerkrachten, aan vertegenwoordigers van Quota International of Suriname, van Rotaryclub Paramaribo Residence en van de Stichting Projekten, laten zien en horen wat ze in de afgelopen 2 jaren hebben gedaan en hoe ze het hebben ervaren, melden de initiatiefnemers.