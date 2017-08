Ambtenaren zullen eind van de maand een koopkrachtversterking van SRD 500 extra krijgen.





De ambtenaren hebben in april, mei en juni SRD 375 netto per maand ontvangen. Dit bedrag wordt opgevoerd voor de resterende maanden van dit jaar. De SRD 100 die sinds vorig jaar gegeven wordt, blijft ook gehandhaafd. Het gaat om een netto koopkrachtversterking van totaal SRD 600 per maand.Leerkrachten komen niet in aanmerking voor deze koopkrachtversterking aangezien hun salarissen reeds zijn aangepast. Het ligt in de bedoeling om op basis van onderhandelingen per januari de lonen van ambtenaren aan te passen, waardoor ook hun pensioengrondslag zal verbeteren.Minister Hoefdraad heeft in een schrijven aan zijn collega's aangegeven dat het bedrag dat betaald wordt aan koopkrachtversterking, ten laste komt van de begrotingen van diverse departementen. Hij heeft de ministers gevraagd om de nodige instructie te geven aan de loonadministratie opdat Cebuma de gegevens tijdig kan verwerken.