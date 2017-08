De recherche van Nickerie heeft woensdag de moordverdachte Rayen Singh (30) aangehouden. De verdachte is een Guyanees.Volgens informatie van de politie heeft Singh een week terug in het buurland Guyana zijn vriendin vermoord. Na zijn daad week hij uit naar Suriname. Hij vertoefde vermoedelijk vanaf zaterdag 5 augustus in het district Nickerie. Na speurwerk is het de recherche van Nickerie gelukt de man, die illegaal in het land vertoefde, in een verlaten woning te Nieuw Nickerie aan te houden.Singh wordt ook ervan verdacht in het jaar 2015 een andere vrouw te hebben vermoord en kon zich toen uit handen van de politie houden. Na overleg met het Openbaar Ministerie is de verkorte procedure van uitzetting ingezet. Bij de uitzetting is Singh gelijk aangehouden door de Guyanese politie, meldt de afdeling Public Relations.