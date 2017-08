Kantonrechter Marie Mettendaf heeft de man een celstraf van twaalf maanden opgelegd waarvan twee voorwaardelijk onder aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht, een boete van SRD 1.000 of hechtenis van een maand.Officier van Justitie, Reshmi Rathipal, had een celstraf van twaalf maanden geëist onder aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht, een boete van SRD 1.000 of hechtenis van een maand. Volgens Wendel J. zat hij in financiële problemen en had hij iemand gevraagd om hem geld te lenen. De man kwam met het voorstel om de drugs uit te voeren, waarmee de verdachte akkoord ging. In ruil daarvoor zou Wendel J. Euro 4.000 ontvangen.Advocaat Arjen Ramlakhan die de verdachte bijstond, voerde aan dat het om een verdachte gaat die zijn daad heeft bekend. Hij heeft aanwijzingen gedaan en heeft steeds meegewerkt aan het proces. Daarnaast was hij voor zijn zieke moeder naar Suriname afgereisd. Hij is voor het eerst in aanraking gekomen met justitie.In zijn laatste woord vroeg de veroordeelde om een laatste kans. ‘Het is een zwak moment geweest. Dit ken ik niet, deze persoon ben ik niet. Ik ben maar een mens en heb een fout gemaakt. Ik heb een les geleerd en heb er veel spijt van. Dit zal mij niet meer overkomen’, zei de emotionele Wendel J. aan Mettendaf. De kantonrechter hield hem voor dat hij eerst aan de gevolgen van zijn handeling gedacht moest hebben, alvorens hij inging op het bod.Wanita Ramnath