De vrouw viel op de Johan Pengel Adolf Luchthaven door de mand tijdens de scancontrole. Zij had elf pakken baramix waarin zakjes cocaïne waren verstopt. Totaal was zeven kilogram coke verstopt in de baramix. Het Openbaar Ministerie had een celstraf van vijf jaar onder aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht, een boete van SRD 7.000 of een hechtenis van zeven maanden geëist.Officier van justitie, Reshmi Rathipal, beargumenteerde dat er sprake is van voorwaardelijke opzet. De vrouw had verklaard dat ze de tas met inhoud van een zekere Stan had gekregen. Ze kende hem al 30 jaren. Verder kende ze geen adres en juiste naam van de verstrekker. Onderzoek naar Stan heeft niets opgeleverd, zei de aanklager.Raadsman Benito Pick die de vrouw bijstond, voerde aan dat de strafeis van vijf jaar erg hoog is. Hij vroeg zich af wat het voorstel zou zijn voor de verstrekker of de eigenaar van de drugs. Verder vond de advocaat dat de vrouw niet kon weten dat er drugs in de zakken baramix was verstopt, omdat deze niet zichtbaar was. Ook voerde de raadsman aan dat er niet voldaan is aan bewijs minima en dat er geen sprake is van voorwaardelijke opzet.Kantonrechter Mettendaf zei dat de vrouw een tas aanneemt en die besluit mee te nemen naar Nederland. Ze is er dan meteen eindverantwoordelijk voor. Stan is een vriend van haar broer die ze lang niet had gezien. Toch besluit ze de spullen mee te nemen. Daarnaast heeft de vrouw geen moeite gedaan om haar medewerking te verlenen, zodat Stan zichtbaar gemaakt kon worden. Mettendaf vond dat er wel sprake is van voorwaardelijke opzet. De vrouw had eerder elf dagen in het gevang gezeten toen een doos met XTC- tabletten op haar was aangetroffen.Wanita Ramnath