President Desi Bouterse vandaag in De Nationale Assemblee. (Foto: Raoul Lith)





Het staatshoofd gaf aan dat de missie die de Caricom stuurt naar Venezuela met de oppositie en coalitie zal kijken hoe overgegaan kan worden tot normalisatie. Het gaat om het volk van Venezuela. De regering is tegen interventie in Venezuela en bemoeienissen in interne aangelegenheden.Bouterse merkte op dat de oppositie in Venezuela nu aangegeven heeft mee te zullen doen aan verkiezingen van gouverneurs. "Wie zijn wij om veroordelingen over een land uit te spreken," stelde de president. Hij haalde aan dat Zuid-Amerika een continent is van vrede en dit moet ook zo blijven. Hij voerde aan dat in het Midden-Oosten, Korea, Iran en andere gebieden zoveel mis is. Dat moet voorkomen worden in Zuid-Amerika.De secretaris-generaal van de Caricom is bezig te formuleren op welke wijze de delegatie van de Caricom een bijdrage zal leveren. Er moeten de eerste stappen gezet worden met de oppositie en coalitie om te komen tot een vredige oplossing van de situatie. Bouterse reageerde op een vraag van VHP-fractieleider Chan Santokhi over het standpunt van de regering in de perikelen in Venezuela.