David Smolansky is de vijfde burgemeester van de oppositie die uit zijn ambt is verwijderd en is veroordeeld tot gevangenisstraf. (Foto: Getty Images)





Vier andere burgemeesters van de oppositie zijn eerder al schuldig bevonden aan soortgelijke aanklachten. De veroordeling van Smolansky komt op het moment dat de Verenigde Staten (VS) sancties heeft opgelegd aan meer overheidsfunctionarissen.De nieuwe sancties zijn gericht op acht politici die zijn gerelateerd aan de controversiële constituerende vergadering die op 30 juli is gekozen. Onder hen is Adán Chávez, de broer van voormalig president Hugo Chávez. De Amerikaanse minister van Financiën, Steve Mnuchin, zegt dat de constituerende vergadering is gecreëerd door een ondemocratisch proces dat de wil van het Venezolaanse volk probeert te onderdrukken. 'President Maduro heeft in deze buitengewone constituerende vergadering ingezworen om zijn dictatuur verder te verankeren', sprak Mnuchin.Onder de sancties zullen de Amerikaanse activa van die genoemden worden bevroren en is het hen verboden naar de VS te reizen. Amerikaanse burgers mogen ook geen zaken met hen doen. De VS had op 26 mei al sancties opgelegd aan 13 huidige en voormalige Venezolaanse ambtenaren en op 31 juli aan president Nicolás Maduro. De gevangen genomen burgemeesters worden vastgehouden op tot nog toe onbekende adressen.