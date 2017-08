De PVF vindt dat via een versnelde agrarische ontwikkeling de economie kan worden gediversifieerd en werkgelegenheid voor de jongeren kan worden gecreëerd. Betrokkenheid van de jongeren is noodzakelijk voor vernieuwing en duurzame ontwikkeling van de agrarische sector, zegt de PVF in een persbericht. “Zonder de motivatie van de jongeren zal verhoging van de agrarische productie, spreiding van de economische ontwikkeling, verbetering van onze voedselbalans en dus diversificatie van onze economie, niet haalbaar zijn.”Jongeren moeten bewust worden gemaakt van de kansen, de potentie en de knelpunten in de agrarische keten. Zij moeten inspraak hebben in het landbouwbeleid en moeten toegang hebben tot praktijkgerichte trainingen voor productie, verwerking en marketing. De PVF vindt dat modules op het gebied van landbouw moeten worden opgenomen vanaf het basisonderwijs, terwijl de universiteit en hogere opleidingen ook meer prikkels moeten geven aan de jongeren. Om de weerbaarheid van de boeren op te voeren, moeten er mogelijkheden komen om zich te verzekeren tegen oogstmislukkingen en andere verliezen.De PVF gelooft dat het imago van de landbouw kan worden opgevoerd door een grote bewustwording van de voordelen van de landbouw als geheel, waarbij de media, ICT en sociale media kunnen worden gebruikt. Ook het delen van informatie en ervaringen tussen boeren en jongeren kan het imago van deze sector verbeteren.