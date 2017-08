Het ambassadegebouw van de Verenigde Staten in Havana. (Foto: Reuters)





"Cuba heeft nooit, of zou het ooit, toestaan dat het Cubaanse grondgebied wordt gebruikt voor enige actie tegen geaccrediteerde diplomatieke agenten of hun families," zegt het Cubaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring. "Havana herhaalt zijn bereidheid om mee te werken aan de verduidelijking van deze situatie." Er komt een “uitgebreid, prioriteit en urgent onderzoek” kondigt Cuba aan. In februari is Havana door de Amerikanen geïnformeerd over de incidenten.Heather Nauert, woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft verslaggevers woensdag verteld dat de exacte aard van de incidenten onduidelijk was, maar dat Amerikanen die in Cuba hadden gediend naar de VS waren teruggekomen voor niet-levensbedreigende "medische redenen". Eind maart 2016 werd de VS voor het eerst geconfronteerd met de problemen in de ambassade."We hebben geen definitieve antwoorden over de bron of de oorzaak van wat we beschouwen als incidenten," zei Nauert. "Het heeft verschillende fysieke symptomen veroorzaakt bij deze Amerikaanse burgers die voor de Amerikaanse regering werken. We nemen deze incidenten heel serieus en er is momenteel een onderzoek gaande."Als gevolg hiervan heeft de VS twee Cubaanse diplomaten in Washington op 23 mei gevraagd om het land te verlaten. “En ze hebben dat gedaan,” zei Nauert. Cuba heeft de actie "ongerechtvaardigd" genoemd."Wat dit vereist zijn medische onderzoeken aan deze mensen," zei Nauert. "Aanvankelijk, toen ze de incidenten begonnen te rapporteren -wat ik symptomen zou noemen-, was het tijd om erachter te komen wat het was, en dit is nog steeds het geval. Dus monitoren we het."Een Amerikaanse regeringsfunctionaris zei dat in de afgelopen zes maanden meerdere collega's in de Amerikaanse ambassade in Havana zijn geëvacueerd naar de VS voor de gehoorproblemen en andere symptomen. Sommigen hebben daarna gehoorapparaten gehad, zei de ambtenaar, die sprak op voorwaarde van anonimiteit.Washington en Havana hebben in 2015 de diplomatieke betrekkingen hervat na meer dan vijf decennia van vijandelijkheden. Ze hebben opnieuw ambassades in elkaars hoofdsteden geopend, waarmee een nieuw hoofdstuk in de betrekkingen tussen de voormalige koude oorlogsvijanden werd geschreven.President Donald Trump heeft een deel van het beleid naar Cuba zijn voorganger Barack Obama ingetrokken. Maar veel van de beleidsmaatregelen zijn in tact gebleven, waaronder de heropende Amerikaanse ambassade in Havana.