Maar Nauert weigerde verder te gaan over wat de symptomen waren. Maar één bron vertelde het nieuwsbureau Associated Press dat de gerapporteerde symptomen gehoorverlies omvatten.Er wordt gesuggereerd dat het gehoorverlies veroorzaakt zou kunnen zijn door een soort van sonisch apparaat dat buiten de huizen van de diplomaten staat, die onhoorbare geluidsgolven voorbrengt die tot doofheid kunnen leiden. Volgens Nauert begon het personeel eind vorig jaar te klagen over de vreemde symptomen.Hoewel geen van de klachten levensbedreigend was, zei ze dat een aantal mensen naar de Verenigde Staten was overgebracht voor onderzoek. Nauert zei dat de regering het "erg serieus heeft genomen, en er momenteel een onderzoek is gestart".De twee uitgewezen Cubaanse diplomaten hebben in mei Washington DC verlaten, rapporteert de BBC-correspondent in Havana. Tot dusver heeft de regering in Havana niet gereageerd op de berichten.Washington en Havana hebben in 2015 de relaties hersteld, na 50 jaar vijandelijkheden tussen de twee landen. Beide landen hebben ambassades geopend in elkaars landen, waarmee een nieuw hoofdstuk in de relaties tot stand kwam tussen de twee Koude Oorlog-vijanden.