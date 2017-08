Fly Allways gaat nu wekelijks vliegen naar Cuba.





Directeur Amichand Jhauw van Fly Allways zegt dat er een potentiële markt is tussen Suriname en Cuba. Zowel de Surinaamse als Cubaanse autoriteiten hebben al het mogelijke gedaan om deze vliegverbinding tot stand te brengen, vertelt hij. “Beide landen willen deze vliegverbinding graag uitgevoerd zien.” Het bedrijf is drie jaar geleden opgericht en voert al twee jaar vluchten uit binnen de Caribische regio. Zo worden wekelijks twee lijndiensten uitgevoerd naar Curaçao.Fly Allways heeft al eerder gevlogen op Cuba. Zij heeft charters uitgevoerd naar dit eiland. “Maar de vlucht van woensdag markeert wel een begin van een vliegverbinding die uniek genoemd mag worden. Fly Allways boort een markt aan die eerder door anderen over het hoofd is gezien, want Cuba heeft veel te bieden aan Surinamers,” betoogt Jhauw. “Het authentieke van de steden is bekend, maar wat onbekend is, zijn de vele luxueuze hotels en prachtige stranden waar toeristen vanuit de hele wereld naar toe stromen.”Het bedrijf speelt ook in op de behoefte van de Cubanen om te winkelen. Zo krijgen reizigers de mogelijkheid meer bagage vanuit Suriname mee te nemen. “Hiermee wordt ingespeeld op de shopbehoefte van de Cubaan,” weet Jhauw. Het is de bedoeling dat de eerste officiële commerciële vlucht over drie weken plaatsvindt.