Verschillende muziekgroepen hebben luister gezet bij de activiteiten te Mariënburg. (Foto: PL)





Te Mariënburg in het district Commewijne heeft de PL beide evenementen gevierd. Diverse ambassades hebben bijgedragen aan het welslagen van de dag. De Chinese, Indiase en Indonesische ambassades hebben gezorgd voor culturele optredens. Er zijn kransen gelegd bij het monument ter herdenking van de Javaanse Immigratie.PL-voorzitter Paul Somohardjo zegt dat de ouderen en bezoekers in de gelegenheid zijn gesteld om te genieten van de rijke cultuur en natuur die Suriname biedt. De gotong-royong-gedachte is tijdens deze manifestatie goed tot uiting gekomen, zegt de partij in een persbericht. De inzet en bijdragen van partijleden en sponsors hebben de dag gemaakt tot een succesvolle, waarbij samenwerking de boventoon heeft gevoerd.