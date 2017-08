Kranslegging tijdens de herdenking van 127 jaar Javaanse immigratie in Sana Budaya door de VHJI. (Foto: Ranu Abhelakh)





De officiële ceremonie is ook dit jaar aan de vooravond van 9 augustus gehouden. De VHJI-voorzitter voerde samen met minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken en de Indonesische ambassadeur Dominicus Supratikto kort het woord. Atmodimedjo: “Het diasporabeleid houdt meer in dan alleen uitwisseling van kunst en cultuur. Denk maar aan het onderwijs, de economische ontwikkeling en technische ondersteuning.”Hij haalde ook de plannen aan voor een eigen museum. “Het museum zal voor de buitenstaander het informatiecentrum worden waar men meer te weten zal komen over de cultuur en ontwikkeling van de Javanen in Suriname.” Het zal aanvullend zijn op de bestaande Soeki Irodikromo Volksacademie.Volgens minister Noersalim zijn Javanen uitgegroeid tot de vierde grootste bevolkingsgroep van Suriname. Ze zijn als deel van de multi etnische samenleving “actieve deelnemers die hun kennis en talenten inzetten in het proces van verdere ontwikkeling en opbouw van het land”. Hij vindt dat Javanen trots mogen zijn dat zij vandaag de dag goed vertegenwoordigd zijn via diverse beroepsgroepen van waaruit zij een bijdrage leveren.Ambassadeur Supratikto gaf aan dat hij het als vertegenwoordiger van de Indonesische regering waardeert dat VHJI de eeuwenoude culturele tradities promoot en behoudt. Dit zodat meerdere generaties de filosofische waarden hierachter kunnen begrijpen. Hij refereerde naar de Javaanse gewoonten en gebruiken als Kawinan, Mitoni en Sunatan uitbeeld door VHJI regio Dijkveld. Dit zijn traditionele ceremoniën bij huwelijken, zwangerschap en besnijdenis die de afgelopen dagen te zien waren tijdens de feestweek.Supratikto ging ook in op de aanwezigheid van een Indonesische delegatie in Paramaribo. De experts op cultuurgebied doen de komende dagen een veldonderzoek in verschillende districten naar het opzetten van het Indonesische Diaspora en Cultureel Centrum. Deze Rumah Budaya (cultureel huis) is meer dan alleen een fysiek concept, gaf Supratikto aan. Zo zal de focus liggen op het delen van de kennis, cultuur tot aan zakelijke evenementen en samenwerking tussen de Javaanse diaspora en Indonesië.Na de toespraken werden door verschillende personen kransen gelegd bij de Gunungan, het monument voor de Javaanse immigratie. De avond werd afgesloten met een dansfeest. Vandaag werd het penchak silat toernooi voortgezet. In de Hal is de expositie ‘Our Cultural Heritage’ vanaf vandaag te zien. Het kunstenaarscollectief Position 125, een groep beeldende kunstenaars met Surinaams-Javaanse roots toont hun kunstwerken tot en met vrijdag.In het weekend houdt het Bob Saridin Wetenschappelijk Instituut van de VHJI een taalcongres en diaspora seminar. Deze activiteiten zijn in samenwerking met de Indonesische ambassade. Er is zaterdagavond ook een Wayang Kullit show van de Indonesische dalang Darmako die het schaduwpoppenspel over Kreshna Duta (Krishna als speciale vredesgezant) opvoert.Zondag spreken de Indonesiërs Titik Pudjiastuti, professor Javaanse literatuur van de Universitas Indonesia en Yayuk Sri Budi Rahayu, onderdirecteur van het directoraat Cultuur van het ministerie van Onderwijs en Cultuur uit Jakarta. Ook cultureel antropoloog Hariëtte Mingoen, van de Stichting Comité Herdenking Javaanse Immigratie in Nederland en de Surinaamse ondernemer Jim Rasam zijn ingedeeld als spreker. Het seminar