Na jaren was president Desi Bouterse weer in de Palmentuin tijdens de viering van de Dag der Inheemsen. (Foto's: René Gompers)





Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons heeft meegedeeld dat er dit jaar nog een wet komt om de gronden van ‘alle in stamverband levende Surinamers’ te beschermen. “Ik weet dat ik een aantal jaren hier niet ben geweest, men is boos op mij geweest,” haalt Bouterse aan. “Maar de herdenking is niet alleen in de Palmentuin. Wat ik op die dagen deed, was dorpen steunen die het nodig hadden. Vandaag zouden wij een school en toiletruimtes op Tapoeripa opleveren,” legt hij uit. “ik ben op deze dagen op plaatsen waar men mij het hardst nodig heeft.”Ricardo Pané, ondervoorzitter van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (Vids) merkt op dat het oplossen van het grondenrechtenvraagstuk hoog op de lijst van de inheemsen staat. “Het is een lange strijd. We strijden al 500 jaren voor ons recht, dus waarom moeten we nu opgeven. Ik reken erop dat er dit jaar nog resultaat komt. We zijn bezig, het komt in orde.”Assembleevoorzitter Simons deelt mee dat er hard wordt gewerkt om in deze regeerperiode het grondenrechtenvraagstuk van de inheemsen en de afro Surinamers van het binnenland op te lossen. Twee weken geleden is er een initiatief wet ingediend. Ze gaat er werk van maken om het dit jaar nog aangenomen en afgekondigd te krijgen. “Dat is de eerste stap. Er was al een wet in 1982 maar die was niet sterk genoeg, gronden van gemeenschappen worden nog steeds gewoon weggegeven. Deze wet is sterker en kan niet worden genegeerd. Wanneer de wet is aangenomen, dit jaar, betekent het dat de gronden van de inheemsen en andere in stam verband levende Surinamers niet zomaar meer worden weggegeven.”Eten, drinken en zingen hoort erbij, maar het is ook goed om diep te bezinnen, heeft de president herhaaldelijk benadrukt. “A bo bun tak’ den ingi sma pot’ den ede na makandra fu ano nanga mofo wan fu lob’ un srefi, ma fu luku sang unu kan du samen” haalt hij aan. “Laten we op deze dag ook bezinnen dat wanneer we ons willen bevrijden, het bij ons zelf zal moeten beginnen. Dat wij die bevrijding van binnenuit met anderen moeten delen.”René Gompers