Minister Gillmore Hoefdraad





Hoefdraad antwoordde op vragen van Assembleeleden dat er niet drie staatsbanken hoeven te zijn voor zo een kleine populatie. Door het samensmelten van de banken ontstaat er een sterke grote staatsbank. Over afstoten van aandelen, zei de minister dat dit nog in discussie is en technisch verder worden bekeken. Als zaken rond zijn, zal De Nationale Assemblee hiervan in kennis worden gesteld. De bewindsman haalde aan dat er sinds 2011 sprake is van afstoten van aandelen van staatsbedrijven.Op de vraag van Assembleelid Carl Breeveld (DOE) over waarom Financiën betalingen verricht via SPSB en niet de Centrale Bank van Suriname (CBvS) antwoordde de minister dat geld wordt geïnd bij de Belastingdienst en Nieuwe Haven. De SPSB heeft een kassa daar. Naast cash geld wordt ook met cheques van diverse banken betaald. Het gaat om ettelijke miljoenen bij elkaar. De bank speelt er sneller op in om de cheques te innen, terwijl Financiën soms langer dan een week ermee bezig is.Aangezien de overheid geld heeft bij SPSB, kunnen sommige dringende betalingen rechtstreeks worden gedaan. Vooral in de maand juli was de betaaldruk bijzonder groot omdat ook vakantiegeld is uitgekeerd. Uiteindelijk worden alle cijfers opgestuurd naar de CBvS die de kassier is van de Staat. Deze werkwijze is volgens de minister normaal in veel landen.