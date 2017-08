Hulpwerkers behandelen een overlevende van de aardbeving in de Chinese provincie Sichuan. (Foto's: Reuters)





De aardbeving heeft toegeslagen ineen dunbevolkt gebied op 200 km ten noordwesten van de stad Guangyuan. Volgens de Amerikaanse Geologische Dienst heeft de beving zich op een diepte van 10 km voorgedaan. De beving was ook dicht bij het natuurreservaat Jiuzhaigou, een toeristische bestemming.Sichuan wordt vaak getroffen door bevingen. Een enorme aardbeving in de provincie in mei 2008 heeft bijna 70.000 mensen gedood. In de verre noordwestelijke regio Xinjiang, meer dan 2.000 km verwijderd van Sinchuan, heeft zich ook een aardbeving met een kracht van 6,6 voorgedaan. De krant People's Daily zegt dat daarbij 32 mensen zijn gewond geraakt.De regering van Sichuan meldt dat reddingswerkers geleidelijk aan toeristen en bewoners evacueren die door aardverschuivingen zijn geïsoleerd. Zij heeft ook de dood van 19 mensen bevestigd en gezegd dat de meeste gewonden niet ernstig zijn verwond.In het nabijgelegen Longnan in de naburige provincie Gansu, die ook is geraakt door de aardbeving, zijn 8 mensen omgekomen bij aardverschuivingen als gevolg van zware regen. De regering van Sichuan heeft eraan toegevoegd dat 45.000 toeristen uit het aardbevingsgebied zijn geëvacueerd. Nog zo’n 1.000 moeten nog vertrekken uit het gebied.Een paar dozijn toeristen hebben de nacht op de luchthaven van Jiuzhaigou doorgebracht in afwachting op vluchten. De luchthaven was open en is gestart met het evacueren van de mensen, meldt de staatsmedia.