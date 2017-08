De wetsdienaren stopten tijdens surveillance bij het centrum en sprak de organisatie aan op het feit dat het tijdstip van de activiteit volgens de vergunningsvoorwaarde was verstreken. De organisatie deed het verzoek om een halfuur dispensatie, waarmee de politie instemde en de plek verliet.Toen de politie na een half uur terugging voor controle, was het feest nog gaande. De wetsdienaren spraken de verantwoordelijke wederom aan die vervolgens de feestvierders te kennen gaf dat het feest gestopt moet worden. De politie Public Relations deelt mee dat de mensen verhit raakten door de mededeling. Zij bekogelden de politiemannen. De sterke arm was genoodzaakt naar assistentie te vragen. Ook deze politiemannen werden bekogeld. Beide politievoertuigen die in de directe omgeving waren geparkeerd, zijn beschadigd.Een voorbijrijdende politieman in burgerkleding, zag vier jongemannen een andere man verwondingen toebrengen. Hij legitimeerde zich en sprak de vechtende mannen aan. Een hunner loste een schot in de richting van de politieman en het viertal sloeg op de vlucht.De wetsdienaar was genoodzaakt vuurwapen geweld aan te wenden, waarbij de 16-jarige Matheus J. in zijn buikstreek is geraakt. Per ambulance is de tiener, die niet aanspreekbaar was, vervoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Hij is onder politiebewaking opgenomen in de ziekeninrichting. Aan de opsporing van de drie voortvluchtige verdachten wordt gewerkt.De 23-jarige Roberto W. die verwondingen opliep tijdens de vechtpartij met de vier jongemannen is na medisch te zijn behandeld achter slot en grendel geplaatst voor openlijke geweldpleging. Hij heeft toegegeven betrokken te zijn geweest bij de vechtpartij.