De verdachten zijn klemgereden aan de Coesewijnestraat. Het voertuig dat zij bestuurden, een blauwe Toyata Aurus, met het kentekennummer PE 37-12, werd geruime tijd opgespoord. Deze auto is meerdere malen ingezet bij zware gewapende roofovervallen.Dit voertuig heeft uiteindelijk geleid tot de aanhouding. De kentekennummerplaat was beplakt was met zwarte isolatie tape. De agenten die aan het surveilleren waren, hadden gelijk door dat er iets niet in orde was. Door de beplakking is het kentekenplaat veranderd in PB 87-12.Het vermoedden bestaat dat de verdachten een beroving aan het beramen waren. Er zijn enkele breekwerktuigen en andere spullen in het voertuig aangetroffen die het vermoeden doet versterken. De verdachten zijn hangende het onderzoek in verzekering gesteld.