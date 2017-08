De 21-jarige straatrover, K.R is gistermiddag door de politie aangehouden. Dit gebeurde op de hoek van de Indira Gandhiweg- en de Nieuw Weergevondenweg.Hij had kort te voren een tas kunnen wegrukken van een persoon in een schoolbus. De bus stond geparkeerd op een schoolterrein in die omgeving. Na zijn daad koos hij het hazenpad. In zijn vluchtpoging sprong hij in de kanaal langs de Indira Gandhiweg om vervolgens via de weg zijn pad voort te zetten.Het Regio Bijstandsteam Paramaribo was op dat moment op surveillance aan de Indira Gandhiweg. De vluchtactie is niet onopgemerkt gebleven bij de wetsdienaren. Zij hebben te voet de achtervolging ingezet.K.R heeft bij zijn aanhouding bekend het feit te hebben gepleegd. Hij is overgedragen aan politie Latour en zit nu achter slot en grendel.