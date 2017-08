Op verschillende locaties hebben jongeren zich opgegeven voor een vakantiejob.





Minister Joan Dogojo gaf dinsdag informatie in De Nationale Assemblee over de enorme belangstelling van jongeren voor de vakantiejob. Zij kunnen op deze manier ook een bijdrage leveren in de aanschaf van schoolspullen. Zij krijgen ook de mogelijkheid om zich te oriënteren op het arbeidsveld als voorbereiding op latere beroepsuitoefening. Alleen jongeren die op school zitten komen in aanmerking voor een vakantiejob.De jongeren zullen in september twee weken vakantiejobs doen bij bedrijven, overheids- en sociale instellingen. Verder worden zij ook ingezet bij het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, de afdeling Openbaar Groen en het districtscommissariaat Noordoost, om projecten uit te voeren die milieubewustzijn stimuleren, meldt het Nationaal Informatie Instituut.