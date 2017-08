Deze interventie is bekend bij zowel het ministerie van Volksgezondheid in Suriname, als van Guyana. Eerder heeft het buurland ook vaccins geleend van Suriname. De DKT die ook wel bekend is als de gele koorts vaccin, is wereldwijd schaars, waardoor de bevriende naties niet enthousiast zijn om anderen hiermee te helpen. Aan ouders wordt gevraagd een pro-actieve houding aan te nemen door zelf na te gaan of het vaccinatieschema goed bijgehouden is.De achterstand op DKT en bOPV vaccins zal ingelopen worden volgens de regels van het kindervaccinatieprogramma. Nadat de spoedbestelling via de PAHO revolving Fund binnen drie tot vier weken in Suriname is gearriveerd, zal het ministerie de vaccins aan Guyana teruggeven, meldt het Nationaal Informatie Instituut.