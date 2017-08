Leerkrachten worden in gebreke gesteld voor het bijwonen van vergaderingen van de onderwijsbonden ALS/BvL.





Voor Valies is deze actie van het Onderwijsminister Robert Peneux het zoveelste voorbeeld van het 'onverantwoord en onpedagogisch gedrag' dat de minister zelf vertoont. De meest recente was zijn optreden in het het programma ‘Info Educatief’, haalt Valies aan. “En hij komt er met een simpele ‘sorry’ vanaf. De president maant hem niet aan, treedt niet op. Maar leerkrachten die opkomen voor hun rechten worden gewoon gestraft. Het gedrag van een basja, hij zweept je als je niet doet wat hij wil.”De vakbondsleider stelt dat de gevoerde acties alleen niet de oorzaak zijn van de slechte schoolresultaten dit jaar. De resultaten zijn de laatste jaren sterk achteruit gegaan, geeft hij aan. Er is heel veel mis in het onderwijs, van schoolmateriaal, werkomstandigheden tot de economische recessie. “Daarom is men in actie gegaan, om de oplossingen te brengen, om de regering te dwingen om zich aan gemaakte afspraken te houden,” geeft Valies aan. “We weten allemaal dat de cultuur van deze regering is om afspraken niet na te komen.”De voorzitter van de BvL en ALS stelt dat de overheid medeschuldig is aan de ontstane situatie. “Natuurlijk hebben de acties impact gehad maar wat heeft de regering gedaan, wat was haar houding naar de leraren toe? Zijn ze ons tegemoet gekomen toen we acties voerden, wanneer pas hebben ze ons benaderd? Wat heeft de minister gedaan? Heeft hij een wapenfeit neergezet dat het onderwijsproces significant heeft verbeterd? Niet één.”De vakbonden gaan sowieso van zich laten horen in deze nieuwe kwestie, kondigt Valies aan. Hij voorziet nog meer problemen met Peneux als minister. “Deze minister is een voedingsbodem voor problemen in het onderwijs. Je zou denken dat na zoveel dyugu dyugu hij samen naar oplossingen zou willen zoeken. Hij is juist een heksenjacht gestart op leraren,” meent Valies.René Gompers