Mengalvio Adjaiso (22), die vanaf zondag vermist werd in het Boven-Suriname gebied, blijkt te zijn verdronken. Het ontzielde lichaam is vanmiddag geborgen.Hij was de vorige week naar het gebied vertrokken om de rouwdienst van zijn vader bij te wonen. Zondag is Mengalvin met enkele anderen gegaan naar de Awaradam soela in de Gran Rio, ongeveer 20 minuten varen van het dorp Kajana.Op gegeven moment verdween de jongeman in de diepte in. De lokale bewoners hebben samen met de autoriteiten sedert zondag een zoekactie gestart. Het ontzielde lichaam is uit het water gehaald in de omgeving van Kajana.