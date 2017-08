Vertegenwoordigers van een sociale instelling nemen een donatie in ontvangst.





Diverse sociale instellingen en scholen hebben uit een donatie van de Vriendengroep Himmat uit Nederland, in samenwerking met Stichting OHM, kantoormateriaal, schoolspullen, mappen en zeepdispensers ontvangen. Het is de elfde keer dat de inhoud van een container onder instellingen is verdeeld.VG Himmat heeft in de vorige tien 40 ft containers veel materiaal voor ouderenzorg en sportgoederen geplaatst en onder ongeveer 50 landelijke organisaties, instellingen en sociaal behoeftige personen verdeeld.Onder meer de Mr. Hubert Stichting, Stg. Matoekoe, Stg. Hindi Parishad, Shri Ram school, Christiaan Davidschool, Scholengemeenschap Kwatta HAVO-VWO, de Veritasschool, Engide jongensinternaat, Pasinsia (Albuflo), RHIZA Suriname, S.O. MonTresor Commewijne, Fajalobie SO/VSO-school en Stg. Sari Nickerie, hebben goederen gekregen.De begunstigden hebben aangegeven de geste te waarderen. Naast de leden van VG Himmat Nederland, hebben ook medewerkers van Matesa en Elto assistentie en ondersteuning gegeven, zegt de voorlichting van OHM.